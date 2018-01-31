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1 февраля Четверг

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Начало февраля в Башкирии будет морозным, ночью до -28°

ОБЩЕСТВО

Начало февраля в Башкирии будет морозным, ночью до -28° Фото: ИА «Башинформ»

Начало февраля в Башкирии будет морозным, ночью до -28° Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Первый день февраля в Башкирии будет морозным. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, днем по республике небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -5,-10°, местами до -15°. На автодорогах видимость хорошая.

Теги: погода
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