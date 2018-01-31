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1 февраля Четверг

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В Уфе Росприроднадзор проведет публичные слушания по вопросам правоприменительной практики

ОБЩЕСТВО

В Уфе Росприроднадзор проведет публичные слушания по вопросам правоприменительной практики Фото: Олег Яровиков

В Уфе Росприроднадзор проведет публичные слушания по вопросам правоприменительной практики Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан проведет публичное обсуждение результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований ведомства. Публичные мероприятия для поднадзорных субъектов по вопросам правоприменительной практики проводятся с целью реализации реформы контрольной и надзорной деятельности Росприроднадзором. На мероприятии с природопользователями будут обсуждены основные результаты и проблемы надзорной деятельности и взаимодействия с государственными органами. В нем примут участие представители аппарата Правительства РБ, органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры, общественных объединений предпринимателей, Общественной палаты РБ, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ, отраслевых ассоциаций, а также средств массовой информации.

Публичное мероприятие пройдет 2 февраля в 11 часов по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 158 (ВДНХ-Экспо, конгресс-зал, 2 этаж).

Все заинтересованные лица могут направить свои вопросы, замечания и предложения на адрес электронной почты: rpn02@rpn.gov.ru с пометкой «Для публичных обсуждений», сообщили в Управлении Росприроднадзора по РБ.

Теги: Росприроднадзор
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