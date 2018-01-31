В Башкирии МФЦ и ТИК начали прием заявлений для голосования по месту нахождения Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии МФЦ и ТИК начали прием заявлений для голосования по месту нахождения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Прием заявлений для голосования по месту нахождения начался в Башкирии. С 31 января заявления можно подать онлайн на портале «Госуслуги» или лично в территориальную избирательную комиссию или МФЦ. Преимуществами нового порядка смогут воспользоваться командированные, отдыхающие и прочие путешественники.

Во время выборов Президента России любой избиратель сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации. Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать лично или онлайн.

Прием заявлений начался сегодня, 31 января. Он заканчивается за пять дней до дня голосования, то есть 12 марта. С 13 марта заявления можно подать только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

В день голосования необходимо прийти на выбранный избирательный участок, предъявить паспорт, получить избирательный бюллетень и проголосовать.

Найти удобный избирательный участок можно на сайте ЦИК России с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.