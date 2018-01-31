В Башкирии кандидат от КПРФ Павел Грудинин встречается с избирателями Фото: сайт КПРФ В Башкирии кандидат от КПРФ Павел Грудинин встречается с избирателями Фото: сайт КПРФ

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столицу Башкирии накануне вечером прибыл кандидат в Президенты России от КПРФ Павел Грудинин. В программе поездки — посещение предприятий среднего бизнеса, пресс-конференция для представителей СМИ и встреча с избирателями в Уфе.

Кандидат от КПРФ и Народно-патриотических сил уже посетил мясокомбинат «Сава» в городе Туймазы. Павел Грудинин осмотрел производство, встретился с работниками и руководителями предприятия, поинтересовался условиями работы и рассказал о своей программе «20 шагов к достойной жизни для каждого».

«У меня самые положительные впечатления. Если людям дать возможность, они всё могут сделать. Но государство должно им помогать», — цитирует кандидата пресс-служба КПРФ.

В столице Башкирии Павел Грудинин возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву.

На встрече с журналистами заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что партия начинает «очень активную кампанию с выездом в крупнейшие регионы страны». Одна из основных задач предвыборного тура — посетить максимальное число регионов, донести программу «20 шагов к достойной жизни для каждого» и «раскрыть людям реальную картину состояния общества».

Павла Грудинина сопровождают заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, журналист, телеведущий, общественный деятель Максим Шевченко, член ЦК КПРФ, заместитель спикера Госсобрания Башкортостана Вадим Старов.

Завтра кандидат в Президенты от КПРФ посетит Свердловскую область.