В Башкирии начала работу Молодежная школа «Берлек» Фото: Олег Яровиков | Видео: Мирон Доровских







В Башкирии начала работу Молодежная школа «Берлек» Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

30 января в Уфе начала свою работу Молодежная школа «Берлек». Это очередной проект Геополитического центра «Берлек-Единство», реализуемый с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Как рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» организаторы проекта, по сути, Молодежная школа «Берлек» — это шестимесячная научно-образовательная программа для российских студентов, обучающихся в ведущих вузах Башкортостана основам зарубежного регионоведения, международных отношений, политологии и других направлений подготовки, включающих в себя международный аспект.

«Школа направлена на формирование у студентов знаний и практических компетенций о значимости историко-культурных, социальных и иных связей России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, которые могут быть использованы ими в дальнейшем, как в учебе, так и в профессиональной деятельности», — отметил руководитель сектора изучения этнополитики и конфликтологии Геополитического центра «Берлек-Единство», кандидат политических наук Артур Сулейманов.

Будучи одним из авторов и исполнителей проекта, он уверен, что в конечном счете практические знания, полученные участниками проекта, должны поспособствовать укреплению партнерских отношений Башкортостана и России в целом с центрально-азиатскими странами. Кроме того, это позволит нивелировать риски возникновения межэтнической и межконфессиональной напряженности в молодежной среде, преодолеть некоторые стереотипы в отношении стран центрально-азиатского региона.

Артур Сулейманов также сообщил, что занятия в рамках Молодежной школы «Берлек» могут посещать студенты любых вузов и ссузов республики, независимо от их профориентации. В течение шести месяцев со студентами будут проводится теоретические и практические курсы в различных интерактивных формах. Причем для практической работы со студентами в Уфу каждый месяц реализации проекта будут приезжать ведущие ученые и эксперты из России и стран региона.

«Помимо этого, в июне мы попытаемся собрать в Уфе молодежных лидеров из России и стран Центральной Азии. Это поможет нашим выпускникам использовать полученные навыки и знания на практике», — поделился он дальнейшими планами.

Стоит отметить, что основным партнером проекта стал Институт экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Преподаватели и студенты этого вуза одними из первых поддержали идею Геополитического центра «Берлек-Единство» о создании Молодежной школы.

«Школа «Берлек» — нужный и очень своевременный проект. Особенно в условиях, когда у нас прошли саммиты ШОС и БРИКС, в условиях, когда Республика Башкортостан нуждается в дополнительных инвестициях и партнерстве с зарубежными странами, в частности, с Ближним Востоком, Китаем», — подчеркнула важность проекта доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и истории ИЭС УГНТУ Светлана Галиуллина.

Как опытный педагог она обратила внимание будущих выпускников Молодежной школы на открывающиеся перспективы.

«Ребята, занимающиеся в школе «Берлек», приобретут такие компетенции, которыми невозможно обладать просто выпускнику. Здесь их заставляют думать намного больше, чем просто в высшей школе. Кроме того, студенты будут заниматься реальными практическими проектами полного жизненного цикла. А это большой плюс, в том числе в плане дальнейшего трудоустройства», — добавила профессор.