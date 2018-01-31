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В Башкирии пожарные извещатели спасли жизнь 12 детям

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пожарные извещатели спасли жизнь 12 детям Фото: автор

В Башкирии пожарные извещатели спасли жизнь 12 детям Фото: автор

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пожарные извещатели спасли жизнь 12 детям. Об этом на встрече с журналистами 31 января сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

«Семьи, где мы устанавливаем пожарные извещатели, относятся к категориям семей, находящихся в социально опасном положении или малоимущим многодетным. Мы поэтапно обеспечиваем выполнение поручения главы Башкортостана, чтобы в доме каждой семьи, где есть ребенок, был установлен пожарный извещатель. Средства выделяются из республиканского бюджета», — сказал спикер.

Так, в 2016 году на эти цели был выделен миллион рублей. Дополнительную помощь оказали спонсорские организации и муниципалитеты. Было установлено 4 720 устройств. В 2017 году вместо запланированных 23 тысяч извещателей, было установлено на 2000 меньше. На эти цели выделялось 10 млн рублей.

«Мы бесплатно предлагаем семьям установить изещатель. От них требуется обеспечить доступ в помещение подрядчикам, которые выиграли конкурс на установку. Некоторые семьи не дают зайти в квартиру. Они считают, что таким образом их причислили к неблагополучным или малоимущим. Во-первых, они не хотят думать о своей безопасности, во-вторых, они думают о том, что скажут соседи, — пояснил руководитель ведомства. — Мы их обязать и заставить не можем, так как это добровольная мера социальной поддержки. По закону, доступ в жилье осуществляется только с разрешения собственника. Они либо соглашаются, либо отказываются. С каждой семьей, которая отказалась от установки, ведется разъяснительно-мотивационная работа».

По его словам, объективность этой профилактической меры известна: только срабатывание извещателей в Нефтекамске, Уфе, Абзелиловском и Мелеузовском районах спасло 12 детей.

«Один извещатель стоит не дороже 500 рублей. Во время конкурсных процедур стоимость снижается, — добавил Фарит Гумеров. — В 2018 году из бюджета РБ выделено 25 млн рублей на установку 50 тысяч пожарных извещателей. Сэкономленные во время конкурса деньги возвращаются в бюджет».

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, извещатели, пожар
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