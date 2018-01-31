Представительницы лесной отрасли Башкирии могут принять участие в конкурсе «Королева Леса - 2018» Фото: сайт Минлесхоза РБ Представительницы лесной отрасли Башкирии могут принять участие в конкурсе «Королева Леса - 2018» Фото: сайт Минлесхоза РБ

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане начался отборочный этап Всероссийского конкурса «Королева Леса». Проект задуман в продолжение темы развития профессиональных достижений специалистов лесной отрасли и ориентирован на представительниц прекрасного пола.

Идея проекта в том, что мужчина — это добытчик, осваивающий лес, а женщина — хранительница леса, вдохновляющая мужчину на профессиональные подвиги.

Основная задача и миссия конкурса: повышение престижа работы в лесной отрасли; профориентация и привлечение молодых специалистов на предприятия ЛПК; продвижение идей социальной ответственности бизнеса; пропаганда здорового образа жизни и нравственных ценностей; выявление и поощрение девушек, готовых и способных к личностному, профессиональному самосовершенствованию, реализации профессиональных идей, экологических и благотворительных проектов.

Отборочный этап конкурса «Королева леса-2018» уже начался. До 28 февраля 2018 года Оргкомитет принимает заявки на участие в проекте.

К участию в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 21 до 30 лет, работающие в лесной отрасли; представительницы предприятий, производящих и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику, студентки профильных образовательных организаций.

В результате заочного отборочного тура жюри выберет 30 финалисток конкурса. Финал конкурса состоится 13 апреля 2018 года в Архангельске. Во время проведения финального шоу будет определено 12 участниц суперфинала.

Суперфинал конкурса «Королева Леса-2018» состоится 8-11 августа 2018 года.

Победительница суперфинала станет обладательницей титула «Королева Леса-2018» и получит главный приз конкурса — автомобиль, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РБ.