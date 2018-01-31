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31 января Среда

Уфа   °

Из России судебные приставы Башкирии выдворили 655 иностранцев

ОБЩЕСТВО

Из России судебные приставы Башкирии выдворили 655 иностранцев Фото: автор

Из России судебные приставы Башкирии выдворили 655 иностранцев Фото: автор

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В 2017 году сотрудники Специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Башкортостану выдворили из страны 655 иностранных граждан. В пресс-службе ведомства пояснили, что принудительная отправка граждан на их историческую родину потребовалась из-за игнорирования мигрантами условий пребывания на территории нашей страны.

«Чаще всего пребывание в России нарушали граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Среди выдворенных были и граждане Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Вьетнама, Нигерии и других стран», — сообщили в Управлении.

В январе текущего года уже были выдворены 18 граждан Узбекистана и Таджикистана.

Теги: судебные приставы, мигранты
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