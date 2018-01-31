В Башкирии за январь 2018 года ущерб от пожаров составил более 36 млн рублей Фото: автор В Башкирии за январь 2018 года ущерб от пожаров составил более 36 млн рублей Фото: автор

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе информационным поводом встречи представителей Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям и регионального МЧС с журналистами на пресс-конференции агентства «Интерфакс-Поволжье» стал рост пожаров в январе 2018 года.

«К сожалению, рост составил 20%. С начала года в республике произошло 372 пожара, что на 63 пожара больше, чем за январь 2017 года. При пожарах погибли 26 человек — на два человека больше, чем в прошлом году. Только по спасенным утешительная статистика: спасено 253 человека или на 34 больше, чем в прошлом году», — сообщил председатель Госкомитета Фарит Гумеров.

Он напомнил, что в этом году произошло несколько резонансных пожаров: на заводе по производству лекарственных сборов, на частной автозаправочной станции, на складах с нефтепродуктами, пиломатериалами, ликеро-водочной продукцией.

Замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РБ Владимир Горин пояснил, что причины, вызвавшие пожары на этих объектах, устанавливаются, проводятся следственные действия. Пожарно-техническая экспертиза может проводиться месяц и более. Ведется дознание.

Во многом из-за того, что горели такие крупные объекты, ущерб от пожаров с начала текущего года составил более 36 млн рублей, в январе прошлого года — свыше 5 млн рублей.

Представитель МЧС заметил, что сумма ущерба ориентировочная, подсчитанная со слов владельцев.

«Основной ущерб будет устанавливаться в процессе дознания, следствия, после вынесения процессуального решения. Зачастую он достаточно изменяется», — добавил Владимир Горин.

По данным ведомства, в республике только за январь лидером по количеству пожаров стала Уфа (78 случаев). На втором месте — Уфимский район (19), третьем — Ишимбай (семь). Затем идут Кармаскалинский, Кушнаренковский, Учалинский районы (по шесть пожаров), Бурзянский район (пять), Ермекеевский (четыре), Благоварский, Шаранский и Архангельский районы (по три пожара).