Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург Фото: Максим Иванов Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург Фото: Максим Иванов

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Через месяц, с начала марта 2018 года, из аэропорта «Уфа» увеличится количество рейсов в две ближайшие столицы: Екатеринбург и Казань.

Авиакомпания «РусЛайн» сообщила о том, что полеты станут чаще в два раза — шесть раз в неделю.

С понедельника по пятницу воздушное судно будет вылетать из Уфы в Екатеринбург в 08.45. Дополнительный рейс запланирован на пятницу в 21.25. Обратно самолеты отправятся с понедельника по пятницу в 19.30 и в воскресенье в 19.35.

«Пассажиры смогут продолжить свое путешествие в северные регионы с удобными стыковками в аэропорту Кольцово», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.