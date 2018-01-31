Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.29 ↑

EUR 69.54 ↑

31 января Среда

Уфа   °

Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург

ОБЩЕСТВО

Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург Фото: Максим Иванов

Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург Фото: Максим Иванов

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Через месяц, с начала марта 2018 года, из аэропорта «Уфа» увеличится количество рейсов в две ближайшие столицы: Екатеринбург и Казань.

Авиакомпания «РусЛайн» сообщила о том, что полеты станут чаще в два раза — шесть раз в неделю.

С понедельника по пятницу воздушное судно будет вылетать из Уфы в Екатеринбург в 08.45. Дополнительный рейс запланирован на пятницу в 21.25. Обратно самолеты отправятся с понедельника по пятницу в 19.30 и в воскресенье в 19.35.

«Пассажиры смогут продолжить свое путешествие в северные регионы с удобными стыковками в аэропорту Кольцово», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Теги: Уфа, Казань, Екатеринбург, самолет, рейс
Читайте также
Поиски пропавшего 22-летнего солдата из Башкирии закончены
22-летний Азат Салихьянов из села Старокайпаново Татышлинского района Башкирии пропал по дороге из армии домой. По сведениям родных, он еще 5 декабря 20
Леонид Вайсфельд: «На одной продаже Прохоркина я отработал свой контракт на семь лет»
Уволенный из уфимского клуба «Салават Юлаев» генеральный менеджер Леонид Вайсфельд уже переехал из Уфы в Москву и дал первое большое интервью после гром
В Уфе недвижимость должников выставлена на продажу
В Уфе 15 февраля пройдут торги по реализации недвижимости должников. Аукцион организует и проводит Росимущество по РБ, сообщает служба судебных приставо
В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения
В Башкирии назначен первый заместитель министра здравоохранения. Им стал Рафаэль Яппаров, долгие годы работавший главврачом Республиканского центра по п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть