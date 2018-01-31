Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург
Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург Фото: Максим Иванов
Из Уфы увеличится количество рейсов в Екатеринбург Фото: Максим Иванов
УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Через месяц, с начала марта 2018 года, из аэропорта «Уфа» увеличится количество рейсов в две ближайшие столицы: Екатеринбург и Казань.
Авиакомпания «РусЛайн» сообщила о том, что полеты станут чаще в два раза — шесть раз в неделю.
С понедельника по пятницу воздушное судно будет вылетать из Уфы в Екатеринбург в 08.45. Дополнительный рейс запланирован на пятницу в 21.25. Обратно самолеты отправятся с понедельника по пятницу в 19.30 и в воскресенье в 19.35.
«Пассажиры смогут продолжить свое путешествие в северные регионы с удобными стыковками в аэропорту Кольцово», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.