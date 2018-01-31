УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Из четырех членов семьи, пострадавших от отравления угарным газом в Демском районе Уфы, двое взрослых выписаны из больницы. Двое детей продолжают лечение под присмотром врачей, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

В ведомстве уточнили: так как предварительной причиной инцидента эксперты называют негерметичность дымохода, из-за чего при работающем настенном котле продукты сгорания из дымохода попадают в вентиляционный канал, а после — в квартиру, был проведен комиссионный обход близлежащих домов, построенных по аналогичным проектам.

Специалисты осматривали дымоходы и вентканалы, замеряли напор воздуха, и по итогам обхода установили, что во многих домах имеется та же проблема. В связи с этим было решено провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с приглашением представителей газовой службы, жителей домов и застройщиков. Несмотря на официальное приглашение, представители строительной фирмы на заседание не явились. Дабы не подвергать собственную жизнь риску, жителям было рекомендовано привести дымоходы и вентиляционные каналы в надлежащее техническое состояние.

Напомним, в воскресенье, 28 января, в Информационно-диспетчерский центр Уфы поступило сообщение о том, что в двухэтажном доме по бульвару Героев Труда в Демском районе города от отравления угарным газом пострадала семья из четырех человек, среди них двое несовершеннолетних детей.