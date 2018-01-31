Агентство «Башинформ» - лидер по цитируемости среди СМИ Башкирии за 2017 год Фото: Олег Яровиков Агентство «Башинформ» - лидер по цитируемости среди СМИ Башкирии за 2017 год Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг медиаресурсов Башкортостана за 2017 год. И вновь агентство «Башинформ» подтвердило свое лидерство и заняло первое место в Топ-20 самых цитируемых СМИ Башкортостана.

Индекс цитируемости информационного агентства республики составил 713,86 (в 2016 году — 343,76, в 2015 — 184,74). На втором месте среди ведущих информационных ресурсов — ГТРК «Башкортостан» (402,47), на третьем — интернет-ресурс Mkset.ru (274,62).

В рейтинг вошли СМИ республики. Основой для его построения стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 300 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-ресурсы. При подсчете не учитывались новостные агрегаторы, а также взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Период исследования: 1 января — 31 декабря 2017 года.

С Топ-20 самых цитируемых СМИ республики можно ознакомиться здесь.