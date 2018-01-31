Башкирия в федеральных СМИ: «Башнефть» в «кремлёвском докладе», осуждена жена боевика, охота на волков Фото: Гульфия Акулова Башкирия в федеральных СМИ: «Башнефть» в «кремлёвском докладе», осуждена жена боевика, охота на волков Фото: Гульфия Акулова

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В «кремлёвский доклад» США попали предприниматели из Башкирии, Татарии и Пермского края. Об этом сообщает ИА REGNUM. «В так называемый «кремлёвский доклад» Минфина США вошли высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Поволжья. В нем указаны полномочные представители президента в федеральных округах, включая Михаила Бабича в Приволжском федеральном округе», — передаёт корреспондент REGNUM. Что касается представителей бизнеса, то в «кремлёвский доклад» попали татарские предприниматели Айрат и Радик Шаймиевы, президент «Татнефти» Наиль Маганов и президент «Башнефти» Андрей Шишкин, говорится материале.

Всего в список вошли 210 человек: 96 бизнесменов и 114 политических деятелей. В их числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также весь кабинет министров во главе Дмитрием Медведевым.

Однако, как отметили в газете «Комсомольская правда», «сразу бросается в глаза отсутствие некоторых ключевых фигур российской экономики». В частности, в «докладе» нет уроженки Башкирии, ныне главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как заверили в Минфине США, «внесение в список «кремлевского доклада» пока не означает применения санкций против этих лиц. И пояснили, что у «кремлевского доклада» есть и закрытая часть, которая не разглашается», — уточнили в REGNUM.

Компания «Башнефть» упоминается и в связи с другим списком — представляющим общее количество ее заправок. «Федеральная антимонопольная служба России пока не определила количество АЗС "Башнефти", которые должна будет продать "Роснефть", — сообщил ТАСС начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. — По его словам, примерно через две-три недели "Роснефть" должна направить в ведомство письмо об общем количестве заправок, только на его основании ФАС сможет определить число АЗС для продажи».

В октябре 2016 года «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти». Согласно антимонопольному законодательству, доля компании не должна превышать 50% на конкретном рынке. ФАС проинформировала «Роснефть» о необходимости продать АЗС в семи регионах, в том числе в Башкирии, напомнили в ТАСС.

Хорошую новость для бизнеса передает INTERFAX.RU. «Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогнозы рейтингов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также еще восьми регионов и двух госкомпаний со «стабильного» на «позитивный» вслед за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу России», — говорится в сообщении. В частности, агентство изменило на «позитивный» прогноз рейтингов Москвы и Санкт-Петербурга ("Ba1"), Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области ("Ba2"). Отмечается, что аналитики Moody's прогнозируют рост реального ВВП России в этом году на 1,6% после подъема на 1,7% по итогам 2017 года.

В Уфе проверят дом после отравления газом семьи, информирует РИА Новости. «Специалисты проверят жилой дом в Уфе на безопасность после того, как семья с двумя детьми отравилась газом, по предварительной версии, из-за неправильно установленного дымохода», — сообщает агентство со ссылкой на представителя мэрии. Инцидент произошёл в новом жилом доме в Демском районе Уфы. По факту происшествия начали проверку сотрудники СКР по Башкирии, говорится материале.

Тем не менее за потребленный газ и другие энергоносители надо платить. «Аргументы и факты» рассказывают, как в России изменятся тарифы ЖКХ.

Отмечается, что в прошлом году «коммуналка» в среднем по стране подорожала на 4%. В этом — ЖКУ подорожают с 1 июля, в каждом регионе — по-разному. «Сильнее всего тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Якутии и Санкт-Петербурге: на 6%. Не так сильно от них отстают Республика Башкортостан и Кемеровская область — индексация на 5,9%». Даже в Москве «коммуналка» подорожает меньше нашего — на 5,5%.

Оказывается, в Москве и за коммуналку платить меньше, и жить веселее. Те же «Аргументы и факты» сообщают, что в Москве стартует новый танцевальный сезон. «С 2 по 4 февраля в Москве в «Крокус Экспо» состоятся чемпионаты и первенства России по танцевальному спорту, которые откроют новый соревновательный сезон. В состязаниях примут участие более 2000 спортсменов из всех регионов страны». В том числе «участник чемпионата мира 2017 ансамбль «Триумф» из Уфы». По итогам этих соревнований по танцам станут известны команды, которые представят нашу страну на чемпионатах мира и Европы.

И сразу о грустном. «Осуждена жена боевика ИГ», — пишет газета «Коммерсантъ». Ее призывы к терроризму потянули на полтора года.

«В Красноярске вынесен приговор супруге боевика запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) 24-летней Софье Князевой, которая обвинялась в призывах к терроризму. По материалам ФСБ, девушка прониклась идеями религиозного экстремизма, выйдя замуж за радикального исламиста из башкирского города Стерлитамак. В 2017 году, когда супруг уехал в Сирию и примкнул к боевикам ИГ, Князева пропагандировала терроризм в соцсетях», — рассказали в издании.

Отмечается, что со своим будущим мужем, боевиком запрещенной террористической группировки ИГ, Князева познакомилась по интернету. «По его приглашению сибирячка переехала в город Стерлитамак Башкирии. Там девушка сочеталась браком по религиозному обряду и постепенно прониклась идеями радикального ислама».

Судебная коллегия назначила Князевой полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей запрещено в течение трех лет размещать материалы в соцсетях. В издании отмечается, что адвокат Князевой считает приговор «фантастически удачным».

Однако не только люди могут терроризировать, но и животные. Газета «Комсомольская правда» узнала, что «в Башкирии волки терроризируют сельчан, охотники объявили войну. Уже 13 районов обратились за отстрелом хищника в охотобщества». Как пишет газета, «случаи появления лесных хищников в селах и деревнях зафиксированы в Баймакском, Караидельском, Бурзянском районах, Зауралье. Волки рвут собак, тащат скотину, человеческих жертв нет, пока…».

Как быть сельчанам, страдающим от нападений волков, в издании рассказал главный охотовед Ассоциации охотников и рыболовов РБ Марат Сафин. «Если вблизи сельских поселений замечены волки, местные жители могут сообщить об этом в районную администрацию. Чиновники издают распоряжение о регулировании численности волка — и тогда вступают в свои полномочия штатные егеря охотпользователей. Только им разрешается осуществлять регулирование численности волков». Чтобы мотивировать на действия еще и охотников-любителей, решили объявить в республике конкурс среди охотников-любителей на лучшего «волчатника». Главный приз — бесплатное разрешение на добычу лося.