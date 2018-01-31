Уфимцы смогут увидеть «кровавую» луну Фото: Олег Яровиков Уфимцы смогут увидеть «кровавую» луну Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 31 января горожане смогут наблюдать за «кровавой» луной и за процессом ее выхода из тени. В уфимском планетарии сообщили, что наблюдение первого лунного затмения этого года будет возможным при условии ясной погоды.

Желающие полюбоваться небесным явлением приглашаются сегодня в 18.00 на крышу парковки ТРЦ «Планета» (вход №6, подъем на лифте).