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31 января Среда

Уфа   °

Уфимцы смогут увидеть «кровавую» луну

ОБЩЕСТВО

Уфимцы смогут увидеть «кровавую» луну Фото: Олег Яровиков

Уфимцы смогут увидеть «кровавую» луну Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 31 января горожане смогут наблюдать за «кровавой» луной и за процессом ее выхода из тени. В уфимском планетарии сообщили, что наблюдение первого лунного затмения этого года будет возможным при условии ясной погоды.

Желающие полюбоваться небесным явлением приглашаются сегодня в 18.00 на крышу парковки ТРЦ «Планета» (вход №6, подъем на лифте).

Теги: лунное затмение, планетарий
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