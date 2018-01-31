Где в Уфе выгодно купить жилье настоящего комфорт-класса Фото: ЖК "Белая река" Где в Уфе выгодно купить жилье настоящего комфорт-класса Фото: ЖК "Белая река"

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Микрорайон Южный сегодня смело можно назвать одним из самых благоустроенных в Уфе. Многие жители вполне заслуженно называют его «жемчужиной» нашей столицы: Южный славится развитой инфраструктурой, удобными выездами на главные городские магистрали и современными комфортными новостройками.

Неудивительно, что район все чаще становится точкой притяжения крупных республиканских застройщиков. К примеру, на территории Кузнецовского затона, примыкающего к Южному, сегодня достраивается жилой комплекс комфорт-класса «Белая река».

ЖК «Белая река» — яркий пример качественного монолитного строительства в Уфе. Застройщик — Группа Компаний «Госстрой» — строит дома из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным кирпичом. В качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты. Собственная котельная вместо централизованного отопления, вентилируемые фасады и лучевая разводка отопления с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии будут не только экономить семейный бюджет, но и сделают проживание в доме максимально комфортным.

Новоселам ЖК «Белая река» доступны и другие преимущества комфорт-класса: получистовая «белая» отделка квартир, просторные парадные с местами для хранения велосипедов и колясок, обустроенная придомовая территория с безопасными детскими площадками и прогулочными аллеями, удобная парковка и шикарные виды на реку и лес.

Приобрести квартиру в ЖК «Белая река» сегодня можно на более чем выгодных условиях. Действует ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин». Кроме того, при покупке однокомнатной квартиры в этом жилом комплексе застройщик предоставляет скидку в размере 3 тыс. руб. с каждого квадратного метра.

По вопросам покупки квартир в ЖК «Белая река» обращайтесь в офис продаж ГК «Госстрой» по адресу: г Уфа, ул. 50 лет СССР, 2, или звоните по тел: (347) 246-00-22. Информация также доступна на сайте dombelayareka.ru.