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УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Начатую в Уфе акцию #БудущееЗАнами поддержали другие города России. Сегодня в орбиту патриотического флешмоба в «Инстаграме» и «Вконтакте» вовлечены жители Москвы, Ялты, Челябинска, Тюмени, Бугульмы (Татарстан) и других городов России.

Количество публикаций с хэштегом #БудущееЗАнами приближается к 9 тысячам. Молодые люди делятся своими мыслями, жизненными целями, мечтами и планами о будущем:

«Могу с уверенностью сказать, что смысл своей жизни я нашел давно. Это быть поддержкой для людей и приносить в серый мир яркие краски. Хочу донести до людей то, что у каждого есть такой человек, который живет ради него. Так давайте сделаем все, чтобы эти люди гордились нами и были счастливы за нас. И, возможно, у каждого появится человек, который будет делать все это для нас. Делайте добро, не ожидая в ответ чего-либо и несите в мир яркие краски и позитив. Берегите близких и старайтесь помочь людям. Всем добра, счастья и больше хороших друзей!».

«Через 10 лет я вижу себя преуспевающим молодым педагогом, чьи уроки приносят пользу и знания детям. От самых юных возрастов, что только начинают свой путь в жизни, и до выпускников, будущих студентов что уже в свое возьмут в свои руки, будущие уже их детей».

«Я решила поддержать флешмоб #будущееЗАнами, потому что мне небезразлично, что будет завтра. Я бы хотела исполнить мечты своих близких и стать частью современного успешного общества, в котором каждому будет свое место».

«Все мы хотим для себя и своих близких хорошего, счастливого, а главное — спокойного будущего! Так что же нам мешает творить его?! Мы — молодое поколение нашей страны, мы — его будущее! Наша цель — творить и создавать!».

Так акция, начатая в Уфе в день визита Президента страны Владимира Путина в Уфу, на УМПО, приобрела всероссийский масштаб.

Напомним, в Уфе пятеро молодых инженеров ОДК-УМПО запустили в соцсетях патриотическую акцию. Они опубликовали свои селфи с хэштегом #будущееЗАнами и с символом будущего, как себе его представляют.