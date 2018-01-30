В Уфе на семинаре «Тенденции и перспективы развития национальной прессы» соберутся руководители печатных СМИ Фото: ИА «Башинформ» В Уфе на семинаре «Тенденции и перспективы развития национальной прессы» соберутся руководители печатных СМИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

31 января в уфимском профилактории «Тан» состоится практический семинар «Тенденции и перспективы развития национальной прессы на современном этапе». В нем под председательством руководителя Агентства по печати РБ Бориса Мелкоедова примут участие руководители печатных СМИ.

В рамках семинара будет организовано много активностей по разным направлениям. В двух секционных частях для редакторов изданий на башкирском и татарском языках выступят эксперты в области журналистики — профессор кафедры журналистики БашГУ, поэт и журналист, литературный критик Фаниль Кузбеков, доцент факультета башкирской филологии и журналистики БГУ Зубаржат Шайхисламова, главный редактор газеты «Йэшлек» Артур Давлетбаков, ведущий специалист-эксперт Агентства по печати и СМИ РБ Зухра Заманова, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и социальных технологий УГАТУ Равиль Насибуллин и другие докладчики.

Речь пойдет о практической стилистике и речевых погрешностях в журналистских текстах изданий на башкирском языке, дизайне национальных газет, об особенностях перевода общественно-политических, социально-экономических терминов в газетных текстах, особенностях продвижения национальных изданий в социальных сетях. С мастер-классом «Искусство фотографии» выступит фотокорреспондент газеты «Башкортостан» Айрат Нурмухаметов.

Выступление начальника отдела печатных СМИ Агентства по печати РБ Фирдаус Ахмедьяновой откроет круглый стол «Особенности формирования номера». На нем предлагается обменяться мнениями по актуальным темам.

Завершит программу для руководителей печатных СМИ пресс-тур по историческому парку «Россия – моя история».