Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.29 ↑

EUR 69.54 ↑

31 января Среда

Уфа   °

В Башкирии изменился порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия усыновителям

ОБЩЕСТВО

В Башкирии изменился порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия усыновителям Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии изменился порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия усыновителям Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии изменился порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, постоянно проживающим на территории республики, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей).

Как пояснили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты РБ, в частности, предлагается компенсировать усыновителям за счет средств пособия затраты, произведенные в связи с участием в долевом строительстве многоквартирного дома, а также дополнить направление использования средств пособия на приобретение жилого помещения возможностью его приобретения у юридических лиц.

Кроме того, вводится запрет на приобретение усыновителем жилого помещения у своего супруга (супруги) в целях недопущения обналичивания усыновителями средств пособия.

Данное пособие устанавливается на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в размере федерального материнского капитала. В настоящее время он составляет 453 026 рублей. Размер пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида увеличивается на 100 тысяч рублей (введено с 2013 года).

Усыновители могут распоряжаться назначенным единовременным денежным пособием в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий семьи усыновителя; лечение усыновленного ребенка; санаторно-курортное оздоровление усыновленного ребенка; образование усыновленного ребенка.

Наиболее востребованным направлением использования средств является улучшение жилищных условий семьи усыновителя.

Теги: социальная защита, выплаты
Читайте также
Леонид Вайсфельд: «На одной продаже Прохоркина я отработал свой контракт на семь лет»
Уволенный из уфимского клуба «Салават Юлаев» генеральный менеджер Леонид Вайсфельд уже переехал из Уфы в Москву и дал первое большое интервью после гром
В Уфе недвижимость должников выставлена на продажу
В Уфе 15 февраля пройдут торги по реализации недвижимости должников. Аукцион организует и проводит Росимущество по РБ, сообщает служба судебных приставо
В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения
В Башкирии назначен первый заместитель министра здравоохранения. Им стал Рафаэль Яппаров, долгие годы работавший главврачом Республиканского центра по п
Программа «Жди меня» воссоединила сестер из Башкирии
Жительница города Ишимбая 55 летняя Светлана Ихсанова узнала о существовании родной сестры в эфире программы «Жди меня» на канале НТВ. И никак не ожидал
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть