В Башкирии изменился порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия усыновителям Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии изменился порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия усыновителям Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии изменился порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, постоянно проживающим на территории республики, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей).

Как пояснили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты РБ, в частности, предлагается компенсировать усыновителям за счет средств пособия затраты, произведенные в связи с участием в долевом строительстве многоквартирного дома, а также дополнить направление использования средств пособия на приобретение жилого помещения возможностью его приобретения у юридических лиц.

Кроме того, вводится запрет на приобретение усыновителем жилого помещения у своего супруга (супруги) в целях недопущения обналичивания усыновителями средств пособия.

Данное пособие устанавливается на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в размере федерального материнского капитала. В настоящее время он составляет 453 026 рублей. Размер пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида увеличивается на 100 тысяч рублей (введено с 2013 года).

Усыновители могут распоряжаться назначенным единовременным денежным пособием в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий семьи усыновителя; лечение усыновленного ребенка; санаторно-курортное оздоровление усыновленного ребенка; образование усыновленного ребенка.

Наиболее востребованным направлением использования средств является улучшение жилищных условий семьи усыновителя.