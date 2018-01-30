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О дорогах, штрафах и ДТП: Работа ГИБДД Башкирии в цифрах и фактах

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана на встрече с журналистами проинформировала об итогах своей работы в 2017 году. Агентство «Башинформ» подготовило подборку наиболее интересных и важных статистических данных.

1

Смертельные и «пьяные» ДТП

Достигнуто снижение количества ДТП на 3,9% (всего 4 371), числа погибших — на 0,8% (512) и раненых — на 5% (5 565). По сравнению с 2012 годом число погибших в ДТП сократилось на 27% — это 195 спасенных жизней. За последние пять лет на дорогах Башкирии погибли 3047 человек — это численность большого населенного пункта.

Выявлено 27 тысяч 663 факта управления транспортом водителями с признаками опьянения. Этот показатель пока не могут стабилизировать, но контроль и профилактика усилены. 12-13 лет назад было 70 тысяч нетрезвых, сейчас 27 тысяч — цифры уменьшаются, люди начинают понимать степень ответственности.

В республике произошло 43 ДТП с погибшими, когда водители скрылись с места происшествия. Из них пять остались нераскрытыми. Все остальные были раскрыты совместно с сотрудниками уголовного розыска.


2

Пешеходы и дети

В прошлом году на дорогах республики погибли 152 пешехода. Каждый третий наезд совершен на пешеходном переходе. Почти 77% смертельных случаев произошло в темное время суток. В авариях с пешеходами в 60% случаев виноваты водители, в 40% — сами пешеходы.

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия: выносят предупреждения либо штрафуют. По республике было наказано 28 тысяч пешеходов, лишь 5% от общего числа оплатили штрафы.

В автоавариях погибли 23 несовершеннолетних, из них 17 были пассажирами. Показатель увеличился на 76,9%. Смерть детей на совести взрослых.


3

Общественный транспорт

Пресечено более 25 тысяч фактов эксплуатации автобусов с неисправностями. Удалось стабилизировать ситуацию с аварийностью на пассажирском транспорте. Достигнуто снижение основных показателей дорожно-транспортного травматизма с участием автобусов: ДТП на 64% (всего 191), погибших на 25% (три), раненых на 9,3% (294). Задержаны 97 водителей за управление автобусами в состоянии опьянения и 40 «бесправных» водителей автобусов. Они находятся под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД.

Инспекторы наказывают всех водителей автобусов, нарушающих ПДД, независимо от марки транспортного средства, а также статуса — «легал» или «нелегал».


4

Штрафы и контроль

В регионе количество рубежей, интегрированных в систему поиска транспорта, зафиксированного комплексами фотовидеофиксации «Кречет», доведено до 42 единиц.

Общая взыскаемость по штрафам — 91%. В деньгах — это 1,5 млрд рублей. 67% участников дорожного движения заплатили штраф с 50% скидкой.

Практически нет водителей, которых бы не оштрафовали благодаря развитию технологий. Где установлены камеры фотовидеофиксации — будут и штрафы.


5

Дороги и ДТП

1683 ДТП произошло из-за недостатков эксплуатационного состояния автодорог. Госавтоинспекция выдала более 19 тысяч предписаний по недостаткам в содержании улично-дорожной сети республики.

В регионе на отремонтированной дороге Уфа — Белорецк зафиксирован очаговый участок по количеству ДТП, а именно промежуток от 180 до 205 км. Здесь были принципиально выставлены сотрудники ГИБДД, чтобы уменьшить аварийность. В итоге ситуация стабилизировалась.

В ведомстве отметили, что конкретных «дорог смерти» в регионе нет. Бывают аварии со смертельным исходом и на сельских дорогах, где за день может проехать одна-две машины.


6

И еще…

— В Уфе скорая помощь приезжает на место ДТП в течение 10 минут.

— Водители, попавшие в ДТП, стали чаще составлять европротоколы.

— В республике растет количество новых автомобилей — зарегистрировано 72 443 машины. Это на 15 тысяч больше по сравнению с 2016 годом.

— В Башкортостане насчитывается около 1 млн 700 тысяч автомобилей. В ГИБДД региона трудятся порядка 2000 сотрудников.

— Водительские удостоверения впервые получили 35 549 человек. Количество курсантов в автошколах поубавилось. Если раньше Госавтоинспекция каждый день принимала по 200-300 новичков, то сейчас такого ажиотажа нет. Среди причин в ГИБДД назвали стоимость данной услуги. Около семи лет назад было выдано более 70 тысяч новых удостоверений.

— В Госавтоинспекции будет сокращено более 100 человек — так называемый «некомплект». Повальных сокращений не будет. На участниках дорожного движения это не отразится.


Теги: ГИБДД, профилактика
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