Достигнуто снижение количества ДТП на 3,9% (всего 4 371), числа погибших — на 0,8% (512) и раненых — на 5% (5 565). По сравнению с 2012 годом число погибших в ДТП сократилось на 27% — это 195 спасенных жизней. За последние пять лет на дорогах Башкирии погибли 3047 человек — это численность большого населенного пункта.

Выявлено 27 тысяч 663 факта управления транспортом водителями с признаками опьянения. Этот показатель пока не могут стабилизировать, но контроль и профилактика усилены. 12-13 лет назад было 70 тысяч нетрезвых, сейчас 27 тысяч — цифры уменьшаются, люди начинают понимать степень ответственности.

В республике произошло 43 ДТП с погибшими, когда водители скрылись с места происшествия. Из них пять остались нераскрытыми. Все остальные были раскрыты совместно с сотрудниками уголовного розыска.



