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31 января Среда

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В Уфе депутаты пришли с проверкой на ликеро-водочный завод

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Уфе депутаты пришли с проверкой на ликеро-водочный завод

Фото: Книжная палата РБ

В Уфе депутаты пришли с проверкой на ликеро-водочный завод

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе депутаты горсовета прибыли с проверкой на ликеро-водочный завод. О причинах такого рейда и его неожиданных итогах рассказала газета «Советская Башкирия» в ноябре 1990 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Провести рейд по предприятиям-производителям решили после того, как в адрес народных депутатов были высказаны серьезные претензии. «Например, что «уплывает», минуя торговую сеть, ряд товаров повышенного спроса: шоколадные конфеты, деликатесные мясные продукты, высококачественные ликеро-водочные изделия», — поясняет газета. Для начала бригада проверяющих, состоявшая из сотрудников ОБХСС, депутатов горсовета и журналистов, отправилась на Уфимский ликеро-водочный завод.

О предстоящем рейде знал «очень узкий круг надежных лиц», но «внезапной проверки не получилось», сожалеют в издании. Директор завода ждал проверяющих. На складе готовой продукции комиссии показали ящики с водкой. Среди них та, которую «покупатель видел разве лишь на картинках: «Посольская», «Столичная» в элегантных кувшинчиках и знаменитый башкирский бальзам».

«Это не фондовая продукция, — объяснил тут же директор. — Почему выпускаем? Чтобы не разучиться делать качественные напитки». Интересно, что водка «Столичная» в кувшинчиках разливалась вручную. О массовом выпуске подобной продукции речи не шло.

Кому же предназначалась высокосортная выпивка? «С ее помощью приобретается необходимое оборудование, стройматериалы, — поясняет автор статьи. — Осуществляется нормальное функционирование завода, что так характерно для нашей вывихнутой экономики». Часть напитков, как уверяет директор, делалась по заказам организаций, требовалось «лишь соответствующее письмо».

В день проверки с завода в магазин Октябрьского райпищеторга были отправлены ящики водки «Посольской» и бальзама.

«Бальзам и «Посольская»? Давно продали», — уверяли прибывших проверяющих в магазине. Однако комиссия засомневалась, и, как выяснилось, не зря. «Из шкафчика в углу отдела вытаскиваем 16 бутылок «Посольской» и четыре кувшина «Столичной», — рассказывают в газете, пояснив, что «эта водка предназначена для нужного человечка. Нужного торговле или заводу».

Говоря об итогах рейда, автор отмечает: «они — нулевые». «Не дело народных депутатов шарить по подсобкам и закуткам в поисках припрятанного куска колбасы или бутылки водки. А вот как сломать систему тотального дефицита — это проблема, достойная депутатского корпуса», — уверены в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, проверки, алкоголь, завод, производство
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