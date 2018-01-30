Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.29 ↑

EUR 69.54 ↑

31 января Среда

Уфа   °

Самых красивых девушек пригласили на кастинг «Мисс Башкортостан - 2018»

ОБЩЕСТВО

Самых красивых девушек пригласили на кастинг «Мисс Башкортостан - 2018» Фото: Кинья Кутлугулов

Самых красивых девушек пригласили на кастинг «Мисс Башкортостан - 2018» Фото: Кинья Кутлугулов

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартовала подготовка к масштабному ежегодному конкурсу красоты «Мисс Башкортостан-2018». Принять в нем участие приглашают красивых девушек в возрасте от 16 лет до 25 лет ростом от 165 см, незамужних, без детей и вредных привычек.

Для этого необходимо пройти кастинг, который состоится 1 февраля, в кинокомплексе «Искра», в зале «Арена». Начало регистрации в 17 часов.

Заявки принимаются на missbashkortostan@mail.ru с пометкой «Заявка на Мисс РБ», указанием ФИО, роста, возраста, города и номера телефона. Так же необходимо прикрепить пару своих лучших фото.

Справка. Конкурс «Мисс Башкортостан» в этом году пройдет в седьмой раз, в нем участвуют девушки разных национальностей. Победительницы и финалистки представляли республику на крупнейших международных и всероссийских конкурсах красоты и не раз становились победительницами; участвовали на Неделях моды в Москве и за рубежом, многие построили карьеру международной модели. Так, к примеру, участница 2013 года Влада Гумерова является постоянной участницей Недели моды в Милане, Китае, Таиланде, Москве. Победительница 2014 года Ирина Галиханова снимается в российском кино. Победительница «Мисс Башкортостан-2016» Галина Лукина построила карьеру модели в Москве и за рубежом. «Мисс Башкортостан-2017» Регина Мухамадиева стала 1-й вице «Мисс Азия-2017» в Индии и собирается продолжить участие в международных конкурсах красоты.

Теги: конкурс красоты, кастинг
Читайте также
Леонид Вайсфельд: «На одной продаже Прохоркина я отработал свой контракт на семь лет»
Уволенный из уфимского клуба «Салават Юлаев» генеральный менеджер Леонид Вайсфельд уже переехал из Уфы в Москву и дал первое большое интервью после гром
В Уфе недвижимость должников выставлена на продажу
В Уфе 15 февраля пройдут торги по реализации недвижимости должников. Аукцион организует и проводит Росимущество по РБ, сообщает служба судебных приставо
В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения
В Башкирии назначен первый заместитель министра здравоохранения. Им стал Рафаэль Яппаров, долгие годы работавший главврачом Республиканского центра по п
Программа «Жди меня» воссоединила сестер из Башкирии
Жительница города Ишимбая 55 летняя Светлана Ихсанова узнала о существовании родной сестры в эфире программы «Жди меня» на канале НТВ. И никак не ожидал
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть