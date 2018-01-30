Самых красивых девушек пригласили на кастинг «Мисс Башкортостан - 2018» Фото: Кинья Кутлугулов Самых красивых девушек пригласили на кастинг «Мисс Башкортостан - 2018» Фото: Кинья Кутлугулов

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартовала подготовка к масштабному ежегодному конкурсу красоты «Мисс Башкортостан-2018». Принять в нем участие приглашают красивых девушек в возрасте от 16 лет до 25 лет ростом от 165 см, незамужних, без детей и вредных привычек.

Для этого необходимо пройти кастинг, который состоится 1 февраля, в кинокомплексе «Искра», в зале «Арена». Начало регистрации в 17 часов.

Заявки принимаются на missbashkortostan@mail.ru с пометкой «Заявка на Мисс РБ», указанием ФИО, роста, возраста, города и номера телефона. Так же необходимо прикрепить пару своих лучших фото.

Справка. Конкурс «Мисс Башкортостан» в этом году пройдет в седьмой раз, в нем участвуют девушки разных национальностей. Победительницы и финалистки представляли республику на крупнейших международных и всероссийских конкурсах красоты и не раз становились победительницами; участвовали на Неделях моды в Москве и за рубежом, многие построили карьеру международной модели. Так, к примеру, участница 2013 года Влада Гумерова является постоянной участницей Недели моды в Милане, Китае, Таиланде, Москве. Победительница 2014 года Ирина Галиханова снимается в российском кино. Победительница «Мисс Башкортостан-2016» Галина Лукина построила карьеру модели в Москве и за рубежом. «Мисс Башкортостан-2017» Регина Мухамадиева стала 1-й вице «Мисс Азия-2017» в Индии и собирается продолжить участие в международных конкурсах красоты.