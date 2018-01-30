Ректор БГПУ встретился с будущими абитуриентами в Илишевском районе Фото: Общественная приемная Единой России Ректор БГПУ встретился с будущими абитуриентами в Илишевском районе Фото: Общественная приемная Единой России

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Руководитель Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Башкортостане Раиль Асадуллин провел прием граждан в селе Верхнеяркеево. Большая часть вопросов, заданных жителями Илишевского района, была связана со сферой образования.

В частности, заведующая детским садом районного центра обратилась с просьбой об организации онлайн-консультаций для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, в которых бы давались методические рекомендации по реализации той или иной образовательной программы. Руководитель общественной приемной эту идею поддержал, отметив, что прозвучавшее предложение актуально и будет реализовываться на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

В лицее села Нижнеяркеево депутат Госсобрания, ректор БГПУ, председатель совета ректоров вузов республики встретился с выпускниками 11 классов школ сёл Верхнеяркеево и Нижнеяркеево.

Народный избранник остановился на основных аспектах правильного и обдуманного выбора профессий, обосновал свое твердое убеждение относительно высокопрофессиональной подготовки студентов в вузах Башкортостана, призвал выпускников ориентироваться на региональные учебные заведения, которые входят в международные и всероссийские рейтинги.

Старшеклассники задали гостю интересующие и актуальные вопросы, связанные с условиями обучения, трудоустройством выпускников, сотрудничеством вузов республики с иностранными учебными заведениями.