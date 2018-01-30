За год жители Башкирии купили 12 люксовых автомобилей Фото: Олег Яровиков За год жители Башкирии купили 12 люксовых автомобилей Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аналитическое агентство «Автостат» изучило рынок люксовых автомобилей в России и пришло к выводу: продажи дорогих иномарок за 2017 год выросли на 18%.

В частности, жители Башкирии в минувшем году приобрели 12 машин сегмента Luxury. По данным исследователей, более 45% российского «лакшери» рынка приходится на Mercedes-Benz Maybach S-Class, на втором месте — Maserati, на третьем — Bentley.

«Также за 2017 год в нашей стране было приобретено 85 новых Rolls-Royce, 31 — Lamborghini, 29 — Ferrari и 18 — Aston Martin», — уточнили аналитики «Автостата».

Чаще всего люксовые авто покупают в Москве и Подмосковье, далее следует Санкт-Петербург, цепочку продолжают Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область, Башкирия, Ростовская, Иркутская и Нижегородская области.