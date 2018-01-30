В Башкирии «Единая Россия» реализует проект «Мобилизация» среди членов и сторонников партии Фото: Олег Яровиков В Башкирии «Единая Россия» реализует проект «Мобилизация» среди членов и сторонников партии Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В региональном отделении «Единой России» прокомментировали сообщения в СМИ о сборе партией персональных данных. В сообщениях упоминаются управляющие компании Стерлитамака, которые якобы заставляют раздавать всем жителям опросные листы.

«В настоящее время «Единая Россия» проводит анкетирование в преддверии выборов Президента страны исключительно среди членов и сторонников партии. Мы реализуем проект «Мобилизация», в рамках которого предлагаем нашим активистам заполнить опросные листы. Мы приглашаем прийти 18 марта на выборы Президента России всех членов и сторонников партии, — пояснил руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин. — В Стерлитамаке руководитель местного исполкома «Единой России» Алексей Серебряков раздал анкеты членам партии — секретарям первичных отделений. Заполнение опросных листов — дело добровольное, если кто-то не захочет предоставить свои персональные данные, никто не будет его заставлять. Данная процедура не противоречит действующему законодательству».