Программа «Жди меня» воссоединила сестер из Башкирии Фото: скриншот видео НТВ Программа «Жди меня» воссоединила сестер из Башкирии Фото: скриншот видео НТВ

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жительница города Ишимбая 55 летняя Светлана Ихсанова узнала о существовании родной сестры в эфире программы «Жди меня» на канале НТВ. И никак не ожидала, что это может оказаться правдой.

«Не «ёкнуло» ничего. Не поверила», — призналась она в эфире телеканала.

Светлана воспитывалась в детдоме и о другой, недетдомовской жизни, ничего не помнила, так же как и родителей. Зато она хорошо запомнила жизнь в детдоме, как ходили голодными, как воровали горячую воду из кухни для стирки. Шансов быть удочеренной у нее не было, она не хотела попасть в новую семью. Светлана ушла из детдома в 18 лет, устроилась на работу, дважды была замужем, в двух браках у нее родились две дочери.

«Она одна из своего выпуска не сдала детей в детдом», — рассказала о ней названная сестра из детского дома.

Младшая сестра Гузель разыскивала Светлану несколько месяцев. Известны были лишь год рождения, имя и имя биологической матери. Как оказалось, женщина вынуждена была оставить старшую дочь от первого брака, после того как во второй раз вышла замуж. Муж, бывший уголовник, часто избивал ее и отбирал заработанные деньги. Кроме того, семья ютилась в неотапливаемом подвале площадью всего 8 кв. метров.

«Работа над этой историей длилась достаточно долго, много было несовпадений», — рассказала ведущая программы Юлия Высоцкая. Но Гузель не отчаивалась и продолжала поиски родной сестры. А когда Гузель показали на экране, Светлана сказала: «Похожи, ведь мы похожи».

Для того чтобы поставить точку в этом деле, программа «Жди меня» провела ДНК-тест. Результаты анализа показали — вероятность родства Светланы и Гузель — 98,5%.