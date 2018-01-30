Жилищные организации Уфы сообщили, где расчистят дворы 31 января
Жилищные организации Уфы сообщили, где расчистят дворы 31 января Фото: Олег Яровиков
Жилищные организации Уфы сообщили, где расчистят дворы 31 января Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Коммунальные службы башкирской столицы представили график комплексной уборки дворов многоквартирных домов от снега и наледи на 31 января. В отличие от ежедневной уборки, комплексная предполагает чистку кровли и козырьков над подъездами и балконами, пешеходных дорожек, проездов и парковочных карманов. Все работы проводятся в течение рабочего дня — с 9 до 17 часов.
Завтра комплексная уборка дворов запланирована по следующим адресам.
Октябрьский район:
проспект Октября, 64/1, 66, 68, 114/2, 114/1, 122, 122/1, 122/2, 124, 126, 126/6, 144, 144/1, 144/2; ул. Российская, 43/1, 43/2, 41/1, 41/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6; ул. Р. Зорге, 21, 45, 47/1, 49/1, 47/2, 45/1; ул. Менделеева, 199, 201; ул. Комсомольская, 125/1, 137/1, 137/2; 50 лет СССР, 29, 31, 33, 37, 42, 42/1, 43/1, 43/2; Шафиева, 46/1; Рязанская, 1/1; Орловская, 22; ул. Б. Бикбая, 23/1, 23/2, 25, 25/1; ул. М. Рыльского, 13, 17, 19, 21, 21/1; ул. Академика Королёва, 10/7, 18, 22; ул. Маршала Жукова, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д; ул. Ю. Гагарина, 16/1, 18, 22, 35, 37; ул. Н. Ковшовой, 3, 5, 7, 9.
Кировский район:
ул. Ст.Кувыкина, 14/4; ул. З. Валиди, 3; ул. Рабкоров, 6б; ул. Мубарякова, 3; ул. Менделеева, 136/1; ул. Авроры, 5/1а; ул. Достоевского, 106; ул. Окт. Революции, 74, 74/2, 74/3.
Калининский район:
ул. Интернациональная, 87/1, 91/1, 125, 131, 179/2, 181/2; ул. Ферина, 6, 6/1; ул. Орджоникидзе, 13, 13/1; ул. Гвардейская, 60; ул. Татышлинская, 2а; ул. Мушникова, 9/1, 13/5, 17/4; ул. Архитектурная, 8, 10.
Ленинский район:
ул. Гоголя, 55/1; ул. Гафури, 29; ул. Ленина, 33/1; ул. Судоремонтная, 27.
Орджоникидзевский район:
ул. Кольцевая, 98, 185; ул. Ш. Руставели, 70/6; проспект Октября, 93/1, 93/2; ул. Кулибина, 13, 15; ул. Ульяновых, 29; ул. Калинина, 8; Уфимское шоссе, 33; ул. Борисоглебская, 15; ул. Комарова, 26; ул. Н. Кузнецова, 6; ул. Вологодская, 64.
Демский район:
ул. Правды, 15; ул. Левитана, 71; ул. Магистральная, 2, 4; ул. Аургазинская, 8; ул. Туринская, 2б.
Советский район:
проспект Октября, 16, 18/2, 21/2; ул. Айская, 75/2; ул. Р. Зорге, 38; ул. Цюрупы, 110, 120; ул. Революционная, 80, 80/1; ул. Ленина, 150/1; ул. М. Губайдуллина, 21.