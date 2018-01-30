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30 января Вторник

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В ГИБДД Башкирии одобряют введение платных парковок в центре столицы

ОБЩЕСТВО

В ГИБДД Башкирии одобряют введение платных парковок в центре столицы Фото: автор

В ГИБДД Башкирии одобряют введение платных парковок в центре столицы Фото: автор

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 30 января на встрече с журналистами руководство Госавтоинспекции региона высказалось по поводу введения в столице платных парковок.

«Мы этот вопрос обсуждали. Мы — за платные парковки. Во всех цивилизованных городах-миллионниках они есть, только в Уфе их нет. Один город остался. Но как Горсовет решит. Если они сделают платные парковки, мы будем только рады, что в центре станет меньше пробок. Люди перестанут ездить на своих машинах, будут понимать, что за это надо платить — пересядут на общественный транспорт. Например, центр Москвы — хотим не хотим, но пробок нет, потому что никто не хочет платить и ездят на общественном транспорте», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в Уфе общественный транспорт ездит, его хватает.

Теги: ГИБДД, парковки
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