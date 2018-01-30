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30 января Вторник

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Уфе нужен дополнительный мост через реку Белую

ОБЩЕСТВО

Уфе нужен дополнительный мост через реку Белую Фото: Олег Яровиков

Уфе нужен дополнительный мост через реку Белую Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе старый мост через реку Белую долго не прослужит, поэтому необходим дополнительный мост. На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Поволжье» 30 января руководство Госавтоинспекции республики прокомментировало ситуацию с мостами через реку Белую.

«На новом Бельском мосту сделали временную разметку, но она стирается. Весна придет — сделаем нормальную разметку, реверсивное движение, а также уберем боны. Но сейчас, чтобы обезопасить участников дорожного движения, боны с песком придется снова поставить. Многим это не нравится, но когда разметку не видно, как еще мы можем обезопасить и отрегулировать движение? — сказали в ведомстве. — Грузовое движение там убрали, ситуация на мосту не катастрофическая. У нас и без этого летом на данном участке были проблемы».

Что касается старого моста, то его будут ремонтировать. Как сообщалось ранее, на эти цели правительство республики выделило 200 млн рублей. Срок реализации — октябрь 2018 года.

«Специалисты уже приехали, все замерили. Весной приступят к работе. В кратчайшие сроки старый мост постараются отремонтировать. Но они сразу сказали, что мост долго не прослужит, поэтому нужно делать дополнительный мост», — сказали в ГИБДД.

Было отмечено, что по данным городского муниципалитета, все проекты готовы, будут деньги — будет строиться дополнительный мост.

Теги: мост, река Белая, ГИБДД
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