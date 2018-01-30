Ученые Башкирии нашли новый вид растений в степях Оренбургской области Фото: Уфимский федеральный исследовательский центр Ученые Башкирии нашли новый вид растений в степях Оренбургской области Фото: Уфимский федеральный исследовательский центр

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ученые УФИЦ РАН нашли новый вид растений в степях Оренбургской области. Подведены итоги совместной научно-исследовательской экспедиции по степному Зауралью сотрудников Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Целью экспедиции было выявление сохранившихся массивов луговых и настоящих степей Кувандыкского и Губерлинского мелкосопочников на территории Оренбургской области, изучение флоры степей, редких и нуждающихся в охране видов растений.

В результате проведенных исследований обнаружены антропогенно не нарушенные степные сообщества, имеющие достаточно большие площади, перспективные для организации особо охраняемых природных территорий. Получены новые данные о распространении редких и нуждающихся в охране видов на Южном Урале.

«Одним из наиболее важных результатов является обнаружение недавно описанного для науки, нового для России и Уральского региона вида — углостебельник Горчаковского. Также найдена одна из крупнейших на сегодняшний момент популяций раритетного реликтового вида — галицкия лопатчатая на Южном Урале», — сообщили в Уфимском федеральном исследовательском центре.