Константин Толкачев: «Закон о волонтерстве снимет проблемы с поддержкой добровольчества в регионах» Фото: ИА «Башинформ» Константин Толкачев: «Закон о волонтерстве снимет проблемы с поддержкой добровольчества в регионах» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Государственная Дума внесла изменения в законодательные акты по вопросам добровольчества (волонтерства). Документ был разработан по поручению Президента России Владимира Путина по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения в июле прошлого года.

Законом уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество», дается определение волонтерской и добровольческой деятельности, прописаны права и обязанности волонтеров и добровольцев. Документом также предусмотрена возможность поддержки органами государственной власти и местного самоуправления волонтеров, прописаны полномочия госорганов в данной сфере, порядок взаимодействия с волонтерскими движениями.

«Вопрос о необходимости принятия такого закона неоднократно поднимался регионами, — прокомментировал Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Во-первых, он четко обозначает сам статус волонтеров, во-вторых, снимает множество сложностей, связанных с организацией и поддержкой волонтерской деятельности органами госвласти. Приятно, что объявленный в России Годом волонтера (добровольца) 2018 год начался с принятия подобного законодательного акта. Появится возможность активнее привлекать волонтеров к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, заинтересовать волонтерским движением большее количество людей».

Спикер регионального парламента подчеркнул, что новый закон снимет множество вопросов, связанных с организацией волонтерской деятельности непосредственно в Башкортостане.

«Закон дает правовые механизмы для координации добровольческой деятельности, большей ее поддержки. Это особенно актуально в связи с тем, что в республике существует крупный волонтерский центр, депутаты разных уровней занимаются организацией благотворительной деятельности, Молодежная общественная палата также активно участвует в волонтерском движении. Мы обязательно изучим вопрос о том, как можно развить положения нового закона в республиканском законодательстве», — сказал Константин Толкачев.