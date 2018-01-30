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30 января Вторник

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Безбилетников запретят высаживать на мороз

ОБЩЕСТВО

Безбилетников запретят высаживать на мороз Фото: из открытых источников

Безбилетников запретят высаживать на мороз Фото: из открытых источников

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На мороз запретят высаживать не только детей, но и взрослых безбилетников, пишут «Известия». Соответствующий законопроект с необходимыми поправками в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта внесен в правительство Минтрансом.

«Зайца» нельзя будет выгнать из транспорта, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение. Проект предполагает недопустимость высадки любых пассажиров без билета, сообщает издание. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников.

Также прорабатывается вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило.

Теги: законопроект
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