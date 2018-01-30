Башкирия в федеральных СМИ: щедрый чиновник лишился работы, жизнь без моста, как неплательщик «смывал» грехи в купели Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: щедрый чиновник лишился работы, жизнь без моста, как неплательщик «смывал» грехи в купели Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан вышел на третье место в России по количеству банкротов. Об этом сообщает «Российская газета». В рейтинге живущих не по средствам нас опередили только Москва и Подмосковье и Санкт-Петербург и Ленинградская область.

«Республика Башкортостан, где проживает чуть более четырех миллионов человек, по итогам 2017 года оказалась на третьем месте по количеству граждан и ИП, прошедших процедуру личного банкротства», — информировала газета со ссылкой на исследование объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс».

«По данным исследования, в Башкортостане насчитывается 1 330 официальных банкротов, в московском регионе — 4 173, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 1 627». Кроме того, в Башкирии почти 22 тысячи потенциальных банкротов — людей с долгом свыше 500 тысяч рублей и просрочкой платежа более 90 дней. По этому показателю республика занимает пятую строку рейтинга, информирует издание.

Однако должники бывают разные. Жительница Башкирии нашла бывшего мужа — злостного неплательщика алиментов, увидев его по телевизору во время Крещения. Об этом интересном случае написала газета «Комсомольская правда».

«23 января 2018 года на телеканале «Акъяр-ТВ» показали сюжет о праздновании местными жителями Крещения Господня. По традиции верующие окунались в специальные проруби — иордани». Среди участников этого действа жительница села Подольск Хайбуллинского района Башкирии увидела своего бывшего супруга, который вместе со всеми «смывал» грехи в купели. По ее словам, 37-летний мужчина уже три года уклоняется от уплаты алиментов на двоих детей и скрывается от судебных приставов. Его долг по алиментам составляет миллион рублей, сообщили в газете. Теперь женщина планирует добиться привлечения бывшего супруга к ответственности.

«Денежную» тему продолжает «Российская газета» в публикации: «Остались без моста». В издании говорится, что «Правительство Уфы ищет деньги на строительство нового путепровода. Во второй декаде января движение рядом с южными воротами Уфы буквально встало. Здесь и до этого ситуация с пробками была сложная: горожане вынуждены подолгу добираться на работу и обратно, так как в южном направлении много поселков-спутников, где живут уфимцы, — поясняют в газете. — А после закрытия Бельского моста все только усугубилось».

Старый мост 1956 года постройки начал буквально «расползаться по швам», так что ездить по нему стало небезопасно. Но, как обнадежили в управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, «старый мост еще можно эксплуатировать, но только после проведения ремонтных работ... Планируем приступить к ремонту в апреле. Летом мост откроем, после чего он отработает еще два года».

За это время надо успеть построить новый мост. «Сейчас изыскиваем вместе с правительством республики финансовые возможности для строительства путепровода», — рассказали газете в администрации Уфы, уточнив, что для полной реконструкции старого моста и строительства нового необходимо 6,2 млрд рублей.

Тем временем «Роснефть» заключила с уфимским АО «Башнефтегеофизика» контракт стоимостью 625,58 млн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». Контракт предусматривает телеметрическое и технологическое сопровождение и инженерную поддержку бурения скважин в Ямало-Ненецком автономном округе со сроком действия до 2020 года, говорится в издании. «Башнефтегеофизика» предоставляет услуги сейсморазведки, геофизических исследований, интерактивной обработки геофизических данных и другие. Действует на территории Башкирии, в Оренбургской области, Западной Сибири, Казахстане», — пояснили в газете.

Чиновник подарил другу землю под Уфой, после чего лишился работы и получил судимость, пишет газета «Московский комсомолец». «Землеустроитель Кальтовского сельсовета предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Муниципальный служащий выдал своему знакомому подложную выписку из похозяйственной книги, на основании которой тот стал собственником 14 соток земли в селе Кальтовка под Уфой», — говорится в публикации. Стоимость отчужденного участка превысила 150 тысяч рублей.

Оказалось, ранее чиновник уже был осужден за аналогичное преступление. И вот на этот раз он все-таки лишился своего поста. «Иглинский межрайонный суд приговорил его к 1,8 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 1,4 года. Спорный земельный участок возвращен в собственность сельсовета», — сообщили в газете.

О страшной дорожной трагедии, случившейся в Башкирии, рассказывает телеканал НТВ. «В Башкирии женщина на «Жигулях» врезалась в BMW и погибла вместе с детьми», — говорится в сюжете. Катастрофа случилась на 64-м километре автодороги Буздяк — Дюртюли.

Как передает телеканал со ссылкой на республиканское управление ГИБДД, «45-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107, при выезде с второстепенного пути не уступила дорогу BMW-525 и врезалась в иномарку. Хозяйка «Жигулей» и ее 24-летний сын скончались на месте, второй 17-летний сын получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, где через два часа скончался». Ранения получили водитель BMW и двое его пассажиров.

Выяснилось, что супруг хозяйки «Жигулей» четыре года назад также стал жертвой автокатастрофы. «Дорожные происшествия унесли жизни всех членов этой семьи», — резюмируют на телеканале.