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Из Узбекистана в Уфу запустят больше поездов

ОБЩЕСТВО

Из Узбекистана в Уфу запустят больше поездов Фото: ИА «Башинформ»

Из Узбекистана в Уфу запустят больше поездов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Узбекское правительство признало проблему трудовой миграции и решило увеличить железнодорожное сообщение с Россией, обсудив этот вопрос с РЖД. В частности, представители страны СНГ запросили об увеличении числа составов в Москву, Уфу и Волгоград, сообщает РИА «Новости».

Такое решение принято после трагедии с мигрантами из Узбекистана в Казахстане. Тогда в автобусе, недалеко от Актобе, заживо сгорели 52 человека.

«Случившаяся трагедия говорит о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий. Не зря говорят, что они мытарствуют и мучаются в чужих странах», — признал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сейчас между Россией и Узбекистаном есть девять железнодорожных сообщений: семь узбекских и два российских. Однако среди мигрантов Челябинск и Оренбург не популярны.

Теги: Уфа, Узбекистан, РЖД
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