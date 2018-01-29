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В Башкирии за год около 200 человек умерли от отравления алкоголем

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за год около 200 человек умерли от отравления алкоголем Фото: Андрей Старостин

В Башкирии за год около 200 человек умерли от отравления алкоголем Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В 2017 году в Башкортостане в результате отравлений спиртосодержащей продукцией умерло 198 человек, в том числе 26 детей до 14 лет. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрированы в Уфе (61), Стерлитамаке (11) и Октябрьском (9). Предварительные итоги токсикологического мониторинга опубликованы на сайте регионального Рспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, в большинстве случаев причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией стали острые отравления этиловым спиртом, суррогатами алкоголя, метанолом и метиловым спиртом.

Всего в ушедшем году в республике произошло 2760 случаев острых отравлений химической этиологии, из них 514 случаев – с летальным исходом. Из общего числа летальных исходов отравлением спиртосодержащей продукцией вызваны 38,5% случаев, окисью углерода – 15,8%, лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами – 9,3%, другими веществами – 36,4%.

Показатель острых отравлений выше республиканского уровня зафиксированы в городах Стерлитамак, Уфа, Янаул, Октябрьский, Туймазы, Дюртюли, а также в Стерлитамакском, Янаульском, Уфимском, Дюртюлинском, Белорецком и Кармаскалинском районах.

Теги: Роспотребнадзор
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