УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

8-12 февраля состоится III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Башкортостан. Соревнования будут проходить по 37 компетенциям (в 2017 году их было 23). Впервые чемпионат будет открытым. В Уфу приедут студенты из Астрахани и Екатеринбурга, Республики Татарстан, Ярославской и Московской областей.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования РБ, они будут организованы на 13 различных площадках профессиональных образовательных организаций в Уфе, Белебее, Нефтекамске, Стерлитамаке, Сибае. Главной площадкой чемпионата станет выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», где одновременно пройдут соревнования по 17 компетенциям. Конкурсные работы будут оценивать более 70 экспертов.

Более 450 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика. Одними из самых зрелищных являются соревнования по администрированию отеля, кирпичной кладке, кровельным работам, облицовке плиткой, обработке листового металла, спасательным работам, сухому строительству и штукатурным работам, флористике.

«Чемпионат является важнейшим событием в области повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодежи в производственные секторы экономики. Это многогранное событие, где встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов профессионального мастерства, — рассказала министр образования Республики Башкортостан Гульназ Шафикова. — Одна из главных целей Чемпионата WorldSkills — показать важность профессионального образования как одного из верных средств социально-экономического преобразования».

Организаторы: Министерство образования РБ и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Оператор мероприятия: Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в РБ. Партнерами мероприятия выступают ПАО АНК «Башнефть», ПАО «АК ВНЗМ», ООО НПО «Станкостроение».