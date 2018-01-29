Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.29 ↑

EUR 69.85 ↓

30 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии подсчитали, сколько пар женилось и развелось в 2017 году

ОБЩЕСТВО

В Башкирии подсчитали, сколько пар женилось и развелось в 2017 году Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подсчитали, сколько пар женилось и развелось в 2017 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В январе-декабре 2017 года в Башкирии более 27,9 тысячи пар зарегистрировали свои отношения. Это на 2,6 тысячи регистраций брака больше, чем в 2016 году.

Число разводов осталось примерно на том же уровне — около 15,6 тысячи, констатирует Росстат.

Что касается Приволжского федерального округа, то в 2017 году отделами ЗАГС зарегистрировано более 198,3 тысячи браков против 186 тысяч за январь-декабрь 2016 года.

Число разводов примерно такое же, что и в 2016 году: 116 и 116,2 тысячи договоров о расторжении брака, соответственно.

В целом по России за январь-декабрь 2017-го свои отношения зарегистрировали более 1,049 млн пар против 985,8 тысячи в 2016 году. И, наоборот, свыше 611,4 тысячи пар расторгли свои отношения в прошлом году. Это на три тысячи разводов больше, чем в 2016-м.

Теги: браки, разводы, статистика
Читайте также
Спустя полгода завершились поиски 13-летнего уфимца
В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 13-летнего Владимира Шмелева. Сегодня его фотографию убрали с сайта МВД по РБ из раздела «Розыск несоверше
В Башкирию идут потепление и снег
В Башкирию идут потепление и снег. Погода в республике изменится уже на этой неделе, прогнозируют синоптики. «В ближайшие дни Сибирский антициклон, кото
В Башкирии увеличена зарплата муниципальных служащих
В Башкортостане с 1 января 2018 года в 1,04 раза увеличены размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры месячных до
Минфин Башкирии объявляет набор сотрудников в новое подразделение
В текущем году в Министерстве финансов республики будет создано новое подразделение по регулированию контрактной системы. Туда требуются специалисты в о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть