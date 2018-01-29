В Башкирии подсчитали, сколько пар женилось и развелось в 2017 году Фото: Олег Яровиков В Башкирии подсчитали, сколько пар женилось и развелось в 2017 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В январе-декабре 2017 года в Башкирии более 27,9 тысячи пар зарегистрировали свои отношения. Это на 2,6 тысячи регистраций брака больше, чем в 2016 году.

Число разводов осталось примерно на том же уровне — около 15,6 тысячи, констатирует Росстат.

Что касается Приволжского федерального округа, то в 2017 году отделами ЗАГС зарегистрировано более 198,3 тысячи браков против 186 тысяч за январь-декабрь 2016 года.

Число разводов примерно такое же, что и в 2016 году: 116 и 116,2 тысячи договоров о расторжении брака, соответственно.

В целом по России за январь-декабрь 2017-го свои отношения зарегистрировали более 1,049 млн пар против 985,8 тысячи в 2016 году. И, наоборот, свыше 611,4 тысячи пар расторгли свои отношения в прошлом году. Это на три тысячи разводов больше, чем в 2016-м.