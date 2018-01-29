УГНТУ выступил площадкой для проведения Всероссийской олимпиады школьников по химии Фото: УГНТУ УГНТУ выступил площадкой для проведения Всероссийской олимпиады школьников по химии Фото: УГНТУ

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

25-26 января на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. Участниками олимпиады выступили более 100 учащихся 9-11 классов Республики Башкортостан.

Для участия в региональном этапе участникам предварительно было необходимо выиграть школьный и городской (муниципальный) этап. География участников охватывает более чем 40 районов республики.

Согласно регламенту, олимпиада проводится в два тура — теоретический и практический. Теоретический тур, в рамках которого участники соревновались в смекалке и умении решать олимпиадные задачи, был проведен 25 января. Экспериментальный тур олимпиады состоялся 26 января. В этот день участники соревновались в умении на практике работать с лабораторным оборудованием и проводить химические эксперименты.

По результатам олимпиады были определены победители и призеры, которые представят Республику Башкортостан на заключительном Всероссийском этапе олимпиады.