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При каких болезнях инвалидность дадут сразу и бессрочно - Минтруд России

ОБЩЕСТВО

При каких болезнях инвалидность дадут сразу и бессрочно - Минтруд России Фото: ИА «Башинформ»

При каких болезнях инвалидность дадут сразу и бессрочно - Минтруд России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Подготовлен проект правительственного постановления, устанавливающего список заболеваний, при которых бессрочную инвалидность будут давать при первом обращении. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.

В документе указаны заболевания, имеющиеся у инвалида, в том числе у инвалида-ребенка, которые в безусловном порядке приводят к ограничениям жизнедеятельности, и при которых специалисты медико-социальной экспертизы уже при первичном освидетельствовании устанавливали бы взрослому гражданину инвалидность без указания срока переосвидетельствования, а ребенку — категорию «ребенок-инвалид» до достижения им возраста 18 лет.

«Введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден», — приводит слова главы ведомства Максима Топилина его пресс-служба.

На данный момент в проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе: синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита. При этом перечень будет дорабатываться с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Теги: Минтруд РФ, инвалидность
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