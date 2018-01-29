В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел День открытых дверей Фото: УГНТУ







В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел День открытых дверей Фото: УГНТУ

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

27 января в Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел День открытых дверей. Мероприятие открылось стендовой выставкой во Дворце имени С. Орджоникидзе. Школьников и их родителей встречали волонтеры — студенты разных институтов и факультетов. Фойе 8-го корпуса УГНТУ заполнили будущие абитуриенты. Среди них были не только учащиеся выпускных классов, но и предусмотрительные десятиклассники, которые решили заранее определиться с выбором специальности. А это, как отметил, проректор по учебной работе УГНТУ И.Г. Ибрагимов, — самое важное решение. Ильдус Гамирович открыл встречу гостей и хозяев в большом зале.

Проректор по учебно-методической работе УГНТУ О.А. Баулин рассказал, почему учиться в УГНТУ престижно и интересно, и сделал это настолько доходчиво и занимательно, что слушатели поблагодарили его аплодисментами.

Ответственный секретарь Приемной комиссии УГНТУ Д.В. Каретников познакомил будущих абитуриентов с особенностями приемной кампании в этом году. Например, документы на любую специальность можно будет подавать не только в восьмом корпусе (ДК им. С. Орджоникидзе), но и в южной части Уфы — в Институте экономики и сервиса УГНТУ, а также в Филиалах вуза в г. Октябрьском, Салавате и Стерлитамаке по принципу «единого окна».

Участники встречи смогли задать вопросы. Причем задавали их не только школьники, но и родители. Олег Александрович Баулин провел блиц-опрос, выяснив, какие экзамены собираются сдавать школьники, и чем их привлекает именно УГНТУ.

Завершился День открытых дверей экскурсиями по факультетам, в ходе которых можно было побывать в лабораториях, задать вопросы деканам и директорам института, поговорить со студентами и преподавателями о том, чем привлекательна та или иная специальность.