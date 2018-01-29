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В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о ситуации с заболеваемостью корью

ОБЩЕСТВО

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о ситуации с заболеваемостью корью Фото: ИА «Башинформ»

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о ситуации с заболеваемостью корью Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В середине января Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в Европейском регионе. На сайте ведомства сообщалось, что за январь-октябрь 2017 года в странах ЕС заболеваемость в три раза превысила уровень 2016 года. Причем наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

На Украине за 11 месяцев прошлого года зафиксировано 3382 случая заболеваний. При этом в Одесской области зарегистрировано пять смертей от кори, в числе умерших — трое детей.

В Башкортостане случаев заболевания корью в наступившем году не выявлено, подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре. В 2016-2017 году было зарегистрировано по одному случаю, то есть эпидситуация по кори в республике оценивается как благополучная.

В ведомстве отметили, что по-прежнему самым эффективным инструментом профилактики инфекции является вакцинация. В республике уровень охвата населения профилактическими прививками от инфекционных заболеваний достаточно высокий и составляет от 95 до 98%. Благодаря этому как раз и снизилась заболеваемость корью, эпидемическим паротитом, дифтерией, коклюшем, столбняком, ликвидирована натуральная оспа.

Говоря о кори, необходимо знать: каждый гражданин в возрасте до 35 лет должен иметь две прививки против этого заболевания. Медработники прививаются вне зависимости от возраста. Обращаться за схемой необходимых прививок необходимо к терапевтам по месту жительства.

Теги: здравоохранение, вакцинация, корь
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