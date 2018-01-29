Почему в Башкирии беспокоились за судьбу памятника Ленину, а в Финляндии берегли музей советского вождя Фото: time.sc. Книжная палата РБ





Почему в Башкирии беспокоились за судьбу памятника Ленину, а в Финляндии берегли музей советского вождя Фото: time.sc. Книжная палата РБ

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии специалисты были серьезно озабочены судьбой памятников советской эпохи. Как в стране порочили имя Ленина и почему в Финляндии берегли музей советского вождя? В ситуации разбиралась газета «Советская Башкирия» в ноябре 1990 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В ноябре 1990 года в Уфе состоялся пленум Башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, на котором обсуждался вопрос о значении памятников Ленину на современном этапе. Историки и краеведы выразили серьезную тревогу «по поводу фактов вандализма по отношению к памятникам В. И. Ленину и другим памятникам советской эпохи», информирует газета. Критике был подвергнут Уфимский горисполком «за затянувшийся ход работ по реставрации памятника Ленину в Уфе и отсутствие решения по установке парохода «Ост». Речь шла о пароходе, на котором летом 1900 года в Уфу прибыл Ленин. О серьезности вопроса говорил и тот факт, что в работе пленума принимал участие зампредседателя Совета министров Башкирии Мансур Аюпов.

Ранее, в октябре 1990-го, президент СССР Михаил Горбачев издал указ «о пресечении надругательства над памятниками, связанными с историей государства, и его символами». Дело было в том, что в стране «участились случаи надругательства над памятниками Ленину, мемориалами Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войн, а также факты глумления и надругательства над государственными гербом, флагом и гимном СССР». Горбачев постановил «принять дополнительные меры по обеспечению сохранности памятников» и приостановил «исполнение решений республиканских органов о сносе мемориальных сооружений», призвав «воздержаться от принятия подобных решений». Прокуратуре, МВД и КГБ СССР было поручено «принять меры по пресечению вандализма и привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в осквернении памятников».

В то же время в Финляндии продолжал работать музей Ленина и никто не собирался его закрывать. Как сообщила газета со ссылкой на ТАСС, «музей Ленина в Тампере — неотъемлемая часть истории Финляндии. Вопрос о его закрытии не стоит. Если бы подобное случилось, это явилось бы не чем иным, как актом вандализма собственному историческому наследию», — цитирует директора музея газета. Финны уверяли, «вряд ли кому придет здесь в голову поставить под сомнение целесообразность сохранения ленинского музея».

«Разве виноват Ленин?» — с таким вопросом в октябре 1990 года обратился в «Советскую Башкирию» 85-летний участник Великой Отечественной войны. «Я прекрасно помню, какой оставила после себя Россию царское самодержавие: война, разруха, голод, отсталая промышленность и сельское хозяйство. Благодаря Ленину и компартии советский народ все это в короткий срок преодолел… Имеют ли право те, кто готовит материалы для печати и радио, порочить имя Ленина, который посвятил всю свою жизнь народу?» — недоумевал ветеран.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.