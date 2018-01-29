В Башкирию идут потепление и снег Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию идут потепление и снег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирию идут потепление и снег. Погода в республике изменится уже на этой неделе, прогнозируют синоптики.

«В ближайшие дни Сибирский антициклон, который и определял бесснежную погоду, сдаст свои позиции. Под натиском циклона с запада, антициклон сместится на восток, поэтому погодные условия изменятся. 1 февраля в зоне фронтального раздела уплотнится облачность, в большинстве районов республики пройдет снег различной интенсивности, ожидается слабая метель при умеренном южном ветре. Температура воздуха днем повысится до -5,-1 градусов», — комментируют метеорологи.

По республике за истекший период января выпало всего 60% от месячной нормы осадков. В Зауралье осадков было еще меньше — 10-30% от нормы. В этих районах было и холоднее обычного, на 1-4 градуса. На прошедшей неделе в Учалах и Сибае дневные температуры воздуха держались на отметке -18,-25, а ночные — в пределах -25,-32 градусов, подвели итоги уходящего месяца в Башгидрометцентре.