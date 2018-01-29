В федеральном эфире телеканала «Россия-1» рассказали о новой сети цифрового телевидения в Башкирии Фото: Олег Меньков В федеральном эфире телеканала «Россия-1» рассказали о новой сети цифрового телевидения в Башкирии Фото: Олег Меньков

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане завершено строительство крупнейшей в Европейской части страны цифровой телевизионной сети. Об этом рассказали в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Всего в республике возведено 216 передающих станций. В этот крупный инновационный проект было вложено более 2 млрд рублей инвестиций из федерального бюджета. Сегодня жители республики могут смотреть и слушать передачи ГТРК «Башкортостан» в цифровом качестве на русском и башкирском языках, что крайне важно для многонационального региона.

«Благодаря цифровому вещанию наши телезрители даже в самых отдаленных населенных пунктах республики получают качественный телевизионный сигнал. Это большой прорыв. Это действительно большая телевизионная революция», — подчеркнул генеральный директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов.

Российская телевизионная радиовещательная сеть реализует Федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную задачу — делает доступными и бесплатными для всех жителей России до 20 федеральных телеканалов в высоком «цифровом» качестве.