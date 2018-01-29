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29 января Понедельник

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У школьников Башкирии осталось три дня, чтобы подать заявления на участие в ЕГЭ-2018

ОБЩЕСТВО

У школьников Башкирии осталось три дня, чтобы подать заявления на участие в ЕГЭ-2018 Фото: ИА «Башинформ»

У школьников Башкирии осталось три дня, чтобы подать заявления на участие в ЕГЭ-2018 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены.

Две дисциплины — русский язык и математика — являются обязательными. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в высшем учебном заведении. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Эта информация опубликована на сайтах вузов.

В заявлении можно указать любое количество предметов. Выпускники текущего года подают заявления в школы, где обучаются. Выпускники прошлых — в отделы образования по месту жительства. При себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования, оригинал и копию паспорта.

Расписание ЕГЭ: досрочный этап — с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля и в дополнительный — с 4 по 15 сентября.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкортостане ЕГЭ в 2018 году будут сдавать более 18 тысяч 11-классников.

Теги: ЕГЭ, ЕГЭ-2018
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