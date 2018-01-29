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29 января Понедельник

Уфа   °

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 30 января в трех районах столицы Башкирии

ОБЩЕСТВО

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 30 января в трех районах столицы Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 30 января в трех районах столицы Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении холодной воды 30 января для проведения ремонтных работ.

Завтра в Демском районе Уфы, с 11 до 19 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Грозненская, 1/1, 2а, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

ул. Новороссийская, 7, 17, 19;

ул. Черняховского, 2, 4;

пер. Краснодарский, 3, 5, 7, 6, 17, 13;

ул. Левитана, 24/1.

В Советском районе 30 января, с 10.30 до 21.30 холодную воду отключат на ул. Революционная, 92/1, 92/2.

В Кировском районе в этот же день, с 10 до 24 часов приостановят подачу холодной и горячей воды на ул. Авроры, 14, 14/1, 14/2, 16.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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