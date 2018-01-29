«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 30 января в трех районах столицы Башкирии
«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 30 января в трех районах столицы Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 30 января в трех районах столицы Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении холодной воды 30 января для проведения ремонтных работ.
Завтра в Демском районе Уфы, с 11 до 19 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:
ул. Грозненская, 1/1, 2а, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
ул. Новороссийская, 7, 17, 19;
ул. Черняховского, 2, 4;
пер. Краснодарский, 3, 5, 7, 6, 17, 13;
ул. Левитана, 24/1.
В Советском районе 30 января, с 10.30 до 21.30 холодную воду отключат на ул. Революционная, 92/1, 92/2.
В Кировском районе в этот же день, с 10 до 24 часов приостановят подачу холодной и горячей воды на ул. Авроры, 14, 14/1, 14/2, 16.