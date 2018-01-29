В Башкирии представители региональных отделений партий встретились за круглым столом Фото: пресс-служба ЦИК РБ В Башкирии представители региональных отделений партий встретились за круглым столом Фото: пресс-служба ЦИК РБ

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане представители региональных отделений партий встретились за круглым столом. Секретарь Центризбиркома республики Марина Долматова рассказала участникам встречи об этапах избирательной кампании по выборам Президента России, проинформировала представителей партий о совместных мероприятиях, которые пройдут в ходе подготовки выборов главы государства.

Секретарь регионального Центризбиркома подробно рассказала об особенностях жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями бесплатного эфирного времени на каналах государственных региональных организаций телерадиовещания, семинарах по подготовке наблюдателей на избирательные участки.

«Что касается избирательной кампании по выборам депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, то это тема не одного занятия, — отметила Марина Долматова, — Традиционно мы проводим учебу для политических партий по подготовке документов для выдвижения, не будут исключением и предстоящие выборы».