УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Скульптура Салавата Юлаева попала в число «героев» в серии урбанистических картин современного российского художника Марка Кучерова, прославившегося своими портретами-коллажами Владимира Путина, Александра Пушкина, а также звезд Голливуда — Меган Фокс, Эдварда Нортона, Джареда Лето, Дэвида Линча.

Серия иллюстраций художника-постмодерниста была создана специально для арт-календаря одной из российских компаний по поставке крепежных изделий и инструмента.

На 12 работах изображены архитектурные достопримечательности крупных российских городов. Соборы, мосты, памятники, древние крепости и современная архитектура будто преломляются через цветную призму. Все изображения состоят из множества прорисованных крепежных изделий. На картине Марка Кучерова чугунная скульптура Салавата Юлаева превратилась в яркий коллаж из гаек и болтов. Графические иллюстрации выполнены при помощи карандашей, ручек и фломастеров, что позволило мастеру прорисовать мельчайшие детали.

Помимо памятника Салавату Юлаеву, в «объектив» Марка Кучерова попали Псковский Кремль, Собор Василия Блаженного, Выборгский замок, Пермские ворота, челябинская гостиница «Видгоф», Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова, Александровская триумфальная арка в Краснодаре, Банковский мост с грифонами в Санкт-Петербурге, гостиница «Якорь» в Ростове-на-Дону, Самарский железнодорожный вокзал, готическое здание Саратовской консерватории.

«Мои рисунки состоят из заимствованных элементов, так или иначе сочетающихся друг с другом, вырванных из контекста и соединенных в броскую форму, которая доминирует над содержанием. Это общие тенденции и для искусства, и для современности в целом. Хоть и рисую я в основном портреты, но мне нравятся эксперименты, поэтому заказ на календарь с серией пейзажей я с радостью взял. Как в других моих рисунках, там тоже есть сочетание каких-то совсем разных элементов: гайки и городской пейзаж. Мне интересно пробовать выразить одну форму через какую-то другую, может, даже неожиданную. Поэтому лицо может быть нарисовано в виде карты, как у Пушкина, и точно так же памятник может быть нарисован в виде множества гаек», — рассказал Марк Кучеров.