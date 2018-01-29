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УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

3 февраля в Уфе, в ТЦ «Мега», состоится мероприятие, посвященное старту Года добровольца (волонтера). Организаторами являются городской Центр содействия занятости молодежи и Ассоциация волонтеров.

Гостей праздника ожидают концертная программа с участием столичных творческих коллективов, танцевальный флешмоб от уфимских волонтеров, викторина, призы и подарки от партнеров мероприятия. Каждый желающий сможет принять участие в социальной акции «Близкие Люди» регионального отделения «Российских студенческих отрядов». В рамках акции запланирован сбор товаров народного потребления для нуждающихся семей.

Кульминацией вечера станет выступление хедлайнера — группы «Старые Papa's». Они презентуют новый молодежный уфимский хит — официальный Гимн волонтеров Уфы, авторами слов и музыки которого являются музыканты группы.

Начало в 16 часов.