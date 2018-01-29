Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 55.82

EUR 69.60

29 января Понедельник

Уфа   °

Названа столица «Тотального диктанта» 2018 года

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Столицей «Тотального диктанта» 2018 года избран Владивосток. Уфа тоже претендовала на это звание, но в итоге проиграла в народном голосовании.

Финал конкурса за звание столицы этой международной акции состоялся в субботу, 27 января, в Новосибирске, где и был озвучен главный город проекта в текущем году. 14 апреля автор текста диктанта Гузель Яхина приедет во Владивосток.

Писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» прочитает три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер», которые войдут в ее новый роман «Дети мои».

Написать диктант в другом часовом поясе можно будет в реальном времени благодаря прямой трансляции из главной аудитории.

Столицу «Тотального диктанта» в этом году выбирают впервые. Раньше авторы текстов — писатели Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович — по традиции читали диктант в Новосибирске, который является родиной «Тотального диктанта». Впервые акция прошла здесь в 2004 году.

Теги: Тотальный диктант, Тотальный диктант-2018
Читайте также
Спустя полгода завершились поиски 13-летнего уфимца
В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 13-летнего Владимира Шмелева. Сегодня его фотографию убрали с сайта МВД по РБ из раздела «Розыск несоверше
В Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы
В Башкортостане днем 28 января осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют ветер южный умеренный. Температура воздуха в светлое время суток составит -8
В Башкирии увеличена зарплата муниципальных служащих
В Башкортостане с 1 января 2018 года в 1,04 раза увеличены размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры месячных до
Минфин Башкирии объявляет набор сотрудников в новое подразделение
В текущем году в Министерстве финансов республики будет создано новое подразделение по регулированию контрактной системы. Туда требуются специалисты в о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть