УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Столицей «Тотального диктанта» 2018 года избран Владивосток. Уфа тоже претендовала на это звание, но в итоге проиграла в народном голосовании.

Финал конкурса за звание столицы этой международной акции состоялся в субботу, 27 января, в Новосибирске, где и был озвучен главный город проекта в текущем году. 14 апреля автор текста диктанта Гузель Яхина приедет во Владивосток.

Писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» прочитает три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер», которые войдут в ее новый роман «Дети мои».

Написать диктант в другом часовом поясе можно будет в реальном времени благодаря прямой трансляции из главной аудитории.

Столицу «Тотального диктанта» в этом году выбирают впервые. Раньше авторы текстов — писатели Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович — по традиции читали диктант в Новосибирске, который является родиной «Тотального диктанта». Впервые акция прошла здесь в 2004 году.