В Башкирии введены штрафы за неисполнение требований комиссий по делам несовершеннолетних Фото: Андрей Старостин В Башкирии введены штрафы за неисполнение требований комиссий по делам несовершеннолетних Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкортостана внесли изменения в республиканский Кодекс об административных правонарушениях. Документ вводит ответственность за неисполнение либо нарушение сроков исполнения постановления или представления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За подобные нарушения гражданам придется заплатить штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, должностным лицам — от двух до трех тысяч, юридическим лицам — от пяти до семи тысяч рублей, сообщили в региональном парламенте.

«Комиссии по делам несовершеннолетних координируют работу учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Соответственно их постановления нацелены на пресечение случаев совершения несовершеннолетними преступлений, выявление причин беспризорности, их устранение. Решения таких комиссий принимаются как в интересах самих несовершеннолетних в целях их социально-педагогической реабилитации, так и в интересах всего общества для защиты граждан от антиобщественных действий подростков, — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Однако прокурорские проверки показали, что органы системы профилактики безнадзорности, чувствуя свою безнаказанность, зачастую игнорируют решения таких комиссий и вместо принятия конкретных мер предоставляют формальные «отписки». Появление рычага воздействия на нарушителей должно переломить ситуацию и значительно снизить число правонарушений в подростковой среде».

Новелла вступит в силу через десять дней после официального опубликования.